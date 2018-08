Židan prepričan, da bo vlada izvoljena in bo zdržala do konca SiOL.net Predsednik DZ Dejan Židan je z jedrnatim "ja" odgovoril na vprašanji, ali verjame, da bo vlada Marjana Šarca izvoljena, in ali bo končala štiriletni mandat. O tem, kakšen predsednik vlade bo Šarec, ne želi špekulirati, v pogajalskem procesu pa je bil po Židanovih ocenah učinkovit. Ceni tudi, da pogajanj ni vodil s pozicije moči.

