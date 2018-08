(VIDEO) Šarec vložil listo ministrskih kandidatk in kandidatov, stara vlada Mira Cerarja pa je defil topnews.si Marjan Šarec je danes nekaj po 12-ih vložil listo kandidatk in kandidatov v državni zbor in s tem nekaj dni pred iztekom roka, ki poteče v ponedeljek, končal ugibanja o dokončni sestavi ministrskega kabineta premierja. Zaslišanja ministrov se začenjajo v torek. Prvi bo očitno na vrsti Miro Cerar, ki je danes na Brdu imel zadnjo […]

