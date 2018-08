Vlada z 20 milijoni evrov dokapitalizirala 2TDK Primorske novice Odhajajoča vlada Mira Cerarja je na današnji seji sprejela akt o ustanovitvi družbe 2TDK in njen dopolnjen poslovni načrt, obenem pa je družbo, ki bo skrbela za projekt drugi tir med Divačo in Koprom, dokapitalizirala z 20 milijoni evrov. Do konca leta bo država 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni 2TDK

Miro Cerar Najbolj brano Osebe dneva Ivo Boscarol

Marjan Šarec

Igor Akrapovič

Sani Bečirovič

Rok Kronaveter