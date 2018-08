Šarec: “Tudi v tej koaliciji bo včasih tesno” Primorske novice Predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus so včeraj podpisali koalicijski sporazum. Slovesno podpisovanje je nekoliko zasenčilo popoldansko sejo DZ, na kateri so poslanci izvolili še tretjega podpredsednika DZ in oblikovali delovna telesa, ki bodo prihodnji teden zaslišala ministrske kandidate. Nezadovoljna je zlasti SDS, ki si je želela predsedovati odboru za zdravstvo, a je to mesto dobila Levica.

