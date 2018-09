Vrnitev odpisanih Nova24TV Vračajo se odpisani. Cerar, Židan, Erjavec so pokazali, kaj zmorejo. Ne prav veliko. To so zaznali tudi volivci in SMC, SD in DeSUS na nedavnih državnozborskih volitvah namenili slabo četrtino glasov. Vse tri vladne stranke skupaj so dobile manjšo podporo volivcev od relativne zmagovalke SDS. V državah z uveljavljeno demokratično kulturo bi poraženci volitev končali […]

