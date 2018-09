Žiga Turk: Golob, vrabec in miš SiOL.net Šestnajstega julija je Nova Slovenija zapustila koalicijska pogajanja s petorčkom. Maksimalni cilj je bil, da se odpre možnost, da se vzpostavi sredinska koalicija, v kateri bi bila tudi stranka SDS. Minimalni, da se preveri, ali je petorčku mogoče verjeti. Da nima fige v žepu in Levice na klopi za rezervne igralce. Vrabca v roki so žrtvovali za goloba na strehi.

