Zadnje dni poslušam, da so podjetniki po nepotrebnem zagnali vik in krik glede zvišanja obdavčitve dohodkov iz kapitala ter, da so narobe razumeli zapis v koalicijski pogodbi. Razlag Luke Mesece pa sploh ne morem poslušati, ker so nestrokovne in neargumentirane. Preden nadaljujem s komentarjem, bom citiral zapis na 14. strani koalicijske pogodbe: