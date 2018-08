Nacionalizirajmo!«, »Goli otok!«, »Ponavljat. Pogosto. Naglas. Ne bo se zgodilo hitro in kar tako, a se mora. Komunisti ne skrivamo svojih prepričanj«, so komentarji sledilcev revolucionarnega Kordiša, kateri namigujejo na novo državljansko vojno in odvzem premoženja podjetnikom. Strah je še toliko večji, ker je Levica dejansko najmočnejša koalicijska stranka.