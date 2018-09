Mag. Branko Grims naznanil Levico policiji: “Razpihovanje nestrpnosti do podjetnikov in spodbujanje Nova24TV “Z napadi na podjetnike levica očitno protiustavno razpihuje nestrpnost in spodbuja nasilje,” je zapisal mag. Branko Grims, ki je prepriča, da Levica s svojimi izjavami dela nepopravljivo razvojno škodo Sloveniji in očitno protiustavno razpihuje nestrpnost in spodbuja nasilje! “Kapitalistično izsiljevanje nacionalnih držav je šolski prikaz omejitev reformističnih politik, kot smo si jih uspeli izboriti v koalicijski […]

Sorodno





































































Oglasi