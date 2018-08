V DZ ustanovljena delovna telesa in imenovani njihovi predsedniki SiOL.net DZ je danes ustanovil odbore in komisije, ki bodo delovali v tem mandatu. Imenovali so njihove predsednike in podpredsednike, pri čemer so sledili predlogu s kolegija predsednika DZ. A soglasne podpore zanj ni bilo; zaradi predsedniškega mesta v odboru za zdravstvo, ki je pripadlo Levici, so mu nasprotovali v SDS in SNS, proti so bili tudi v NSi.

Sorodno























Oglasi