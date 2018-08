Senzacija v prvem kolu US Opena zurnal24.si Prva igralka sveta Romunka Simona Halep je izpadla v uvodnem krogu teniškega grand slama v New Yorku in postala prva nosilka v zgodovini, ki je na odprtem prvenstvu ZDA izpadla že v prvem krogu. S 6:2 in 6:4 jo je izločila 44. na svetovni lestvici Kaia Kanepi iz Estonije.

