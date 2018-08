Uvodni dan odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike so bili neuspešni trije slovenski predstavniki, Polona Hercog, Dalila Jakupović in Aljaž Bedene. Edina Slovenka v posamični konkurenci letošnjega US Opna je še Tamara Zidanšek, ki jo v prvem krogu čaka dvoboj s Francozinjo Kristino Mladenović.



