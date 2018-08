V Trbovljah gori nekdanja strojna tovarna #foto SiOL.net V Trbovljah je malo pred 14. uro zagorela nekdanja strojna tovarna. Na delu so vse razpoložljive enote in vozila trboveljskih gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili tudi gasilci iz Hrastnika in Zagorja. Ogenj je najprej zajel južni del ostrešja, nato pa se je razširil še na preostali del.

