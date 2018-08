V Trbovljah zagorela nekdanja strojna tovarna, požar v glavnem pogašen Reporter Potem ko je včeraj okoli 14. ure v Trbovljah zagorela nekdanja strojna tovarna, je po večurnem boju s plameni gasilcem uspelo pogasiti glavnino požara. Pri tem so odstranili del mavčnega stropa in razkrili streho, da so lahko dosegli tlečo leseno konstruk

