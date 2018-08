Padel s škarpe in umrl 24ur.com Na Horjulu se je v ulici Na Vovčne zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl občan. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je občan padel s škarpe, padec pa je bil, kljub posredovanju gasilcev in reševalcev, usoden.

