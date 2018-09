Danes ob 9.09 se je na avtocestnem odseku Dobruška vas—Kronovo v občini Šmarješke Toplice voznica z osebnim vozilom zaletela v odbojno ograjo in obstala na voznem pasu. Voznica se je v nesreči poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju ter odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli razlite motorne t ...