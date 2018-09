Na avtocestnem odseku Drnovo – Čatež se je pri Mrtvicah ob 16.50 zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zapeljal v odbojno ograjo in se prevrnil na streho. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator na vozilu, reševalci NMP Krško pa so dve poškodovani osebi prepeljali v brežiško bolnišnico. preberite več » ...