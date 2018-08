AmCham Slovenija, izpostava ameriške gospodarske zbornice pri nas, je na stranko Levica naslovil pismo, v katerem je pisalo, da so razočarani, ko spremljajo zapise v medijih, da je poslanka Levice Violeta Tomič na izredni seji Državnega zbora, v hramu demokracije, dejala, da je potrebno izločiti tiste subjekte in posameznike v državi, ki so "obremenjeni z AmCham Slovenija".