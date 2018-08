To pa je nesramnost na kubik! Levica zavrnila prijazno vabilo AmChama, češ “izpostava tuje lobističn Nova24TV Levica Luke Mesca je gladko zavrnila vabilo na pogovor ameriške gospodarske zbornice AmCham v Sloveniji, češ “izpostava tuje lobistične organizacije, ki goji radikalno nasprotujočo vizijo razvoja slovenske družbe, nikakor ni na vrhu naših prioritet.” Ne le, da je to popolnoma nevljudno, je tudi popolnoma nediplomatsko in milo rečeno – nesramno. Za piko na i pa so […]

