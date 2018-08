Orban hvali Italijana Salvinija: On je moj heroj in moj partner na poti Reporter Madžarski premier Viktor Orban je včeraj izjavil, da je italijanski notranji minister in vodja skrajne desničarske stranke Liga Matteo Salvini njegov heroj. "On je moj heroj in moj partner na poti," je dejal novinarjem pred srečanjem s Salvinijem v Milanu

