Danes nekaj po 12. uri sta v bližini naselja Brezovo (občina Sevnica) trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na obeh vozilih, odstranili vozilo s cestišča in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto, so sporočili iz ReCO Brežice. preberite več » ...