Karitas pred vstopom v šolo pomoč razdelila že več kot 8000 otrokom Radio Ognjišče

Pred skorajšnjim začetkom šolskega in veroučnega leta s Slovenske Karitas znova prihaja vabilo k pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin, predvsem v obliki šolskih potrebščin. Od začetka poletja do danes so škofijske enote v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale že več kot 8000 otrokom iz skoraj 3100 družin. Akcija Otroci nas potrebujejo tako še ni...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana

Maribor

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Boštjan Nachbar

Sani Bečirovič

Dejan Židan