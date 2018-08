Humanitarci s šolskimi potrebščinami opremili skoraj 2000 otrok Maribora Lokalec.si V ponedeljek se pričenja novo šolsko leto. Za nekatere veselje, za druge še eno finančno breme. Mariborskim otrokom in družinam v stiski so priskočili na pomoč tudi predstavniki treh humanitarnih organizacij: Nadškofijske karitas, društvo UP-urnik in Zveza prijateljev mladine. Skupno so s šolskimi potrebščinami opremili skoraj 2000 otrok. Vstop v novo šolsko leto je za marsikatero […]

Sorodno























Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Boštjan Nachbar

Janez Janša

Sani Bečirovič