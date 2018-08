Čustveno slovo s solzami v očeh Sportal Košarkarska simfonija, kot sta Sani Bečirović in Boštjan Nachbar poimenovala njuno poslovilno tekmo, je v polni meri uspela. Številne legende košarke so obogatile večer v Stožicah. Čustva so na koncu preplavila osrednja junaka, ki sta na najlepši možen način odkorakala v košarkarski pokoj, v katerem pa sta že nekaj časa zelo aktivna.

Sorodno









Oglasi