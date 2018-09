"Zmagovalec vojne za oblast je liga NBA, poraženci pa navijači" zurnal24.si To je povsem nelogično, skregano z zdravo pametjo. To je absurd. Treba se je usesti in pogovarjati. Hitro potrebujemo rešitev. Zveze naj ustanovijo novo Fibo. Igralci lahko prinesejo rešitev. Takšna in podobna so bila razmišljanja košarkarskih legend, udeležencev Košarkarske simfonije v Stožicah o trenutnem kaotičnem položaju v evropski košarki.

