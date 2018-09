Epski dvoboj: Nadal se je z mladim Rusom mučil štiri ure in pol #video SiOL.net V petek so na OP ZDA moški igrali dvoboje za uvrstitev v četrti krog tekmovanja. Rafaela Nadala, ki do zdaj še ni oddal niza, se je moral v tretjem krogu precej namučiti. Kar nekaj sivih las mu je povzročil Karen Kačanov. V nadaljnje tekmovanje se je uvrstil tudi tretji nosilec Juan Martin del Potro.

Sorodno



Oglasi