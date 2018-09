Kajenje v prisotnosti mladoletne osebe vas bo stalo 250 evrov 24ur.com Da bi bila pot v šolo in domov čim bolj varna, so skrbeli starši, številni prostovoljci in seveda policisti. Ti bodo ves teden poostreno nadzirali promet v okolici šol, med drugim bodo pozorni tudi na to, ali vozniki v avtomobilu vpričo otrok kadijo. Po novi tobačni zakonodaji je namreč v vozilu prepovedano kaditi, če je v njem mladoletna oseba. Globa znaša 250 evrov.

