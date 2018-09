Danes je prvi šolski dan, poskrbite tudi za varnost otrok Lokalec.si Prvi šolski dan se bo danes poznal tudi na cestah. Da bo pot v šolo in domov varna, bodo na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Kljub temu voznike opozarjajo, naj predvsem v bližini šol zmanjšajo hitrost vožnje, staršem pa svetujejo, da otroke poučijo o pravilnem ravnanju […]

