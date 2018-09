Šola se je začela! Radio Ognjišče

Poletnih počitnic je konec in za 257.369 slovenskih šolarjev danes začenja novo šolsko leto. Med njimi je 184.169 učencev in 73.200 dijakov. Prvič bo skozi šolska vrata vstopilo 21.874 učencev in 19.600 dijakov. V novem šolskem letu so predvidene tri delovne sobote, a bodo daljše novoletne in prvomajske počitnice....

