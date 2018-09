Zatirajte komarje, ki lahko prenašajo virus Primorske novice Vest, da so pri nas pri eni osebi uradno potrdili okužbo z virusom zahodnega Nila, je včeraj zbudila ugibanja in strah pred množično okužbo, ki jo prenašajo komarji. O njej in tudi o smrtnih žrtvah že dalj časa poročajo iz bližnjih in sosednjih držav. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporočajo zaščito pred komarji. Za primer širjenja okužbe in preprečevanja je nared strateški načrt.

