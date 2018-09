Slovenci štafetno dirko v Lenzerheideju končali na 17. mestu Sportal S štafetno preizkušnjo v krosu se je v švicarskem Lenzerheidju začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Prvo zlato odličje so osvojili domačini, ki so slavili pred Nemci in Danci. Slovenska reprezentanca je končala na 17. mestu med 22 reprezentancami.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Avstralija

Tanja Žakelj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Miro Cerar