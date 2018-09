Garnbretova sanjsko začela obrambo naslova Sportal V avstrijskem Innsbrucku se je z ženskimi kvalifikacijami v težavnosti začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. V kvalifikacijah so bile uspešne tri Slovenke od osmih na startu. V sobotni polfinale so se uvrstile aktualna svetovna prvakinja Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Mia Krampl.

