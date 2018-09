Janjo Garnbret od zlata ločile sekunde in ne oprimki Ekipa Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v avstrijskem Innsbrucku osvojila srebro. O zmagovalki preizkušnje v težavnosti so na koncu odločale sekunde in ne preplezani oprimki. Vrh finalne smeri sta osvojili tako domačinka Jessica Pilz kot slovenska favoritinja Janja Garnbert, ki pa se je v smeri zadržala devet sekund dlje.



Več na Ekipa24.si

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Janja Garnbret Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Primož Roglič

Benjamin Savšek

Luka Božič

Tomaž Kavčič