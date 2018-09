Garnbretova in Kramplova v finalu Innsbrucka Ekipa Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku bodo drevi podelili prvi komplet medalj, in sicer športnim plezalkam v težavnosti. Pred slovesno podelitvijo kolajn je le še eno dejanje, večerni finale, v katerem se bosta med najboljšimi za naslov svetovne prvakinje merili tudi Slovenki Janja Garnbret in Mia Krampl.



