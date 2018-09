Od razvaline s kronično boleznijo do pozitivca z visokimi ambicijami Sportal Gregor Selak je 29-letni Škofjeločan, ki s športom kljubuje bolezni. Večkratni državni prvak v mlajših selekcijah in nekdanji član mladinske reprezentance v športnem plezanju, se je po diagnozi multiple skleroze, ki so mu jo zdravniki postavili leta 2014, pri 25 letih, preusmeril v paraplezanje. Z zadnjega svetovnega prvenstva v Parizu leta 2016 se je vrnil z bronom, tudi zdaj so njegovi cilji na ...

