Zahtevna veščina, ki se je učijo prvo leto šole SiOL.net Med nami so spet prvošolčki z rumenimi ruticami, ki so kot najmlajši udeleženci v prometu tudi najbolj ranljivi. Zato je prav, da jih s svojim zgledom in znanjem pospremimo tudi na samostojno vključevanje v promet.

Sorodno









Oglasi