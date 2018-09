V Mariboru sejem rabljenih učbenikov Lokalec.si Ob začetku šolskega leta bodo lahko učenci rabljene učbenike kupili in prodali na več sejmih. V soboto bo sejem rabljenih učbenikov potekal tudi v Mariboru. Europark Maribor in Studio 11 vabita to soboto, 8. septembra, od 10. ure dalje na že tradicionalni 17. sejem rabljene študijske literature in šolskih učbenikov Mladi mladim, ki bo potekal […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Europark

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jan Oblak