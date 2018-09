Uvod v novo rokometno sezono 2018/19 se je po infarktni končnici razpletlo po željah Novomeščanov, ki so v nabito polni dvorani Marof z odlično igro na kolena spravili favorizirane Celjane in prvič v zgodovini kluba osvojili slovenski superpokal. Spektakularna tekma je bila v prvem delu srečanja povsem izenačena. Rokometaši Celja pod vodstvom Branka Tamšeta so si v začetku dvajsete minute že prii ...