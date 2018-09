Evropski prvaki in svetovni podprvaki so se razšli brez zmagovalca Sportal Čeprav so pri Uefi uvedli ligo narodov, ki naj bi nadomeščala vse prijateljske tekme, bodo nekatere ekipe še vedno igrale tekme brez tekmovalnega naboja. Na prvi tekmi je Slovaška s 3:0 premagala Dansko, čigar barve po hudem moledovanju zastopajo amaterji, člani nižjeligaških klubov in celo reprezentanti v futsalu. Srečanje med evropskim prvakom Portugalsko in svetovnim podprvakom Hrvaško se je končalo brez zmagovalca.

