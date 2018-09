Belgijci pohrustali Škote SiOL.net Čeprav so pri Uefi uvedli ligo narodov, ki naj bi nadomeščala vse prijateljske tekme, nekatere ekipe še vedno igrajo prijateljske tekme brez tekmovalnega naboja. V petek je so se Belgijci, bronasti nogometaši na zadnjem svetovnem prvenstvu, s 4:0 poigrali s Škotsko, ponoči pa bosta na delu tudi velesili Brazilija in Argentina.

Sorodno







Oglasi