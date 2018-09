Nič! V nosečnosti ni varne alkoholne pijače, ni varne količine alkohola in ni varnega obdobja nosečnosti za pitje alkohola. To pomeni, da vsaka alkoholna pijača, v vsaki količini in v vsakem obdobju nosečnosti, predstavlja zdravstveno tveganje za zarodek ali še nerojenega otroka, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).