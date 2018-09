»Pot do tja je mukotrpna – saj se ne borimo za ljubljanski študenteraj, niti za slovenski delavski razred – temveč za svetovni prevrat obstoječih družbenih razmerij – socialno revolucijo – in s tem socialistično svetovno Republiko.« Vam zgornji stavek zveni kot napoved oboroženega prevrata in rušenje ustavnega reda, kot nekaj, za kar bi vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi ...