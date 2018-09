Vrnil se je Randolph: Naredili bomo vse, da ostanemo v igri za SP! Sportal Slovenska moška članska reprezentanca začenja z zadnjim ciklom priprav pred kvalifikacijskima tekmama proti Latviji in Turčiji. Reprezentanci sta se danes priključila Anthony Randolph in pomočnik selektorja Rada Trifunovića Jaka Lakovič. Jutri se bodo ekipi pridružili še Čančar, Macura in Rupnik, v četrtem ciklu pa slovenskih barv ne bosta branila Dimec in Hrovat.

