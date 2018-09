Trifunović: Verjamem, da nam lahko Randolph izdatno pomaga na tekmah proti Latviji in Turčiji 24ur.com Za slovensko reprezentanco sta pripravljalni tekmi proti Hrvaški. Pomlajena slovenska zasedba je pokazala borbeno in dobro igro ter zabeležila zmago ter poraz. Misli so sedaj usmerjene proti Latviji in Turčiji oziroma kvalifikacijam za SP. Selektor Rado Trifunović je lahko "pozdravil" vse igralce, na katere bo računal na naslednjih dveh tekmah.

