Odločitev o Šiškovem priporu bo znana do ponedeljka zjutraj Primorske novice Zaslišanje vodje Štajerske varde Andreja Šiška pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Mariboru se je končalo. Sodnik si je zdaj vzel čas za premislek, odločitev o priporu pa bo znana do ponedeljka do 6. ure, ko se izteče 48-urno sodno pridržanje. Šiško je osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

