Šiško v sodnem pridržanju Lokalec.si Policisti so danes zjutraj pridržano osebo v zadevi Štajerska varda privedli na Okrožno sodišče v Mariboru in jo s kazensko ovadbo izročili preiskovalnemu sodniku, ta pa je za privedenega odredil sodno pridržanje, so sporočili z Generalne policijske uprave. Odvetnik Viktor Osim je potrdil, da gre za njegovega klienta Andreja Šiška. “V povezavi s kriminalistično preiskavo, […]

Sorodno















































































































































Oglasi Omenjeni Andrej Šiško

Maribor

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Matjaž Kek

Benjamin Savšek

Luka Božič

Darko Milanič