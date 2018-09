Policija nima podatkov o vpletenosti policistov v primer Štajerske varde Primorske novice Policija ne razpolaga s podatki o vpletenosti policistov v primer vzpostavitve in postroja Štajerske varde, vseeno pa poteka v zvezi s tem notranjevarnostni postopek, so za STA pojasnili na GPU. Vodja oborožene skupine Andrej Šiško je namreč v torek dejal, da ima v policiji svoje vire in da je velik del policije tako ali tako na njihovi strani.

