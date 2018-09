O Šiškovi Štajerski Vardi poročal tudi BBC Primorske novice Razkritje, da se v Sloveniji pod vodstvom Andreja Šiška uri paravojaška oborožena skupina, je poskrbelo za naslove v nekaterih tujih medijih. Britanski BBC, spletni portal EU Observer in avstrijska tiskovna agencija APA so poročali, da je razkritje protimigrantske milice sprožilo alarm in ostre odzive.

