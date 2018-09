Policija preiskuje Štajersko vardo, del politike se je kritično odzval Primorske novice Premier Marjan Šarec se je na twitterju odzval na oblikovanje oborožene skupine Štajerska varda. Kot je zapisal, so pripadnice in pripadniki obrambno-varnostnih struktur Slovenije edini zakoniti varuhi države. "Vsak drug 'postroj' je nezakonit in spodkopava ustavno-pravni red," je dodal. Policija zadevo preiskuje v smeri suma več kaznivih dejanj.

