Dvoličnost, ki ji ni para! Židanova SD ostro obsoja Šiškovo paravojsko, njegova kandidatka za pravos Nova24TV V SD so preko socialnega omrežja Twitter “ostro obsodili” ustanavljanje paravojaških formacij ter jih označili kot “nedopustne oblike delovanja”. Težava je, da pri SD niso imeli nobenih težav s paravojaškimi enotami, ko so se zablodeli jugonostalgiki oblačili v partizane in se v javnosti potikali in slikali z orožjem v roki. Zadnje dni javnost burijo napovedi […]

